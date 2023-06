Weber: “Forza Italia pilastro solido del Ppe in Italia”

Manfred Weber elogia l’impegno di Forza Italia nella famiglia popolare. Il presidente del Ppe, intervenendo alla kermesse capitolina “Con i valori cristiani al centro: la classe dirigente per l’Europa di oggi e domani”, ringrazia pubblicamente il coordinatore del partito azzurro. “Grazie Antonio Tajani – dice Weber – per il tuo servizio nel Partito popolare, al governo, alla guida di Forza Italia. Forza Italia è il pilatro solido che noi abbiamo in Italia. È impensabile pensare all’Europa senza i cristiani democratici”. Tajani ricambia. “Volevo ringraziare Manfred Weber: questa iniziativa qui a Roma – sottolinea il ministro degli Esteri – è un importante riconoscimento al nostro Paese e a Forza Italia, l’anima del Ppe nel nostro Paese”. Tajani ribadisce: “Sono contento che Weber abbia dedicato questa due giorni sui nostri valori. Non dobbiamo vergognarci di dirci cristiani: è giusto farlo pubblicamente. Non sono un baciapile o un sagrestano ma credo nel valore della nostra identità. L’Occidente è questo, la nostra identità di cui andare fieri. Dice Silvio Berlusconi che se credi non perdi mai. E ha ragione. Cosa ci dà soddisfazione, i Rolex o essere fieri di quello che siamo di quello che credi? Il Rolex te lo possono rubare, quello che credi non te lo può rubare nessuno”.

Weber, alla kermesse parla anche dei risultati e della prospettiva politica del Ppe. “Dopo il voto in Grecia, in Irlanda, anche al Nord – afferma – siamo andati bene: speriamo che anche in Spagna il prossimo premier sia Alberto Núñez Feijóo. Ciò vuol dire che il nostro approccio sta vincendo”. Weber sottolinea: “Viviamo in un mondo in cui le chiese cattoliche o protestanti perdono terreno: ma chi ha una funzione pubblica non deve essere timido nel dimostrare quello che è, come credente. Non forzo nessuno a credere, ma mostrare i nostri valori cristiani nell’Europa di oggi deve essere più frequente. Dobbiamo esserne fieri”. Secondo Weber, il Ppe sta “combattendo per un’Europa più forte: chiunque sarà nostro alleato in futuro dev’essere convinto di voler partecipare a un progetto comune di rafforzamento dell’Europa. È solo l’unità europea che può far fronte a temi come le migrazioni, la sfida con la Cina e la guerra in Ucraina”. Quanto all’ipotesi dell’ingresso della Lega nella famiglia popolare, Weber risponde netto: “Matteo Salvini nel Ppe? Il nostro obiettivo è lavorare sui contenuti, la gente non è interessata a questioni strategiche. La gente vuole soluzione ai propri problemi come l’inflazione e l’immigrazione illegale, ed è questo a cui lavoriamo”.

Aggiornato il 08 giugno 2023 alle ore 14:44