Von der Leyen: “L’Ue vuole la pace, ma che sia giusta per Kiev”

Ursula von der Leyen difende il “coraggioso popolo ucraino”. La presidente della Commissione europea, intervenendo all’Università di Tolosa che le ha conferito la laurea Honoris causa, ha ribadito che l’Ucraina “sta anche difendendo i nostri stessi valori. Ecco perché anche la nostra Unione deve mostrare una solidarietà incrollabile nei confronti dell’Ucraina, come abbiamo fatto negli ultimi 16 mesi e continueremo a fare finché l’Ucraina non prevarrà. Siamo chiari: l’Unione europea vuole la pace, ma deve essere una pace giusta. Deve ripristinare i confini e la sovranità dell’Ucraina”. Secondo von der Leyen, “oltre alla pace, dobbiamo aprire la strada all’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Gli ucraini stanno lavorando duramente per riformare e modernizzare il loro Paese nonostante la guerra. Permettetemi di farvi qualche esempio: stanno riformando il sistema giudiziario, reprimendo più duramente la corruzione e modernizzando le leggi sui media. Stanno facendo tutto questo perché la nostra Unione europea è impressa nei loro cuori e nelle loro menti. Perché sanno – a volte meglio di noi che viviamo qui – cosa simboleggia questa Unione. Sono impegnati anima e corpo. Dobbiamo quindi sostenerli in ogni momento. Del cammino. Aiutandoli a ricostruire il loro Paese, a modernizzare la loro economia e a rafforzare la loro democrazia”.

Von der Leyen ha parlato anche di ambiente. “Non è la prima volta nella storia dell’umanità – ha detto – che viviamo una grande trasformazione. Tuttavia, è la prima volta nella storia che abbiamo una scadenza per farlo e una scelta cruciale da fare: o gestiamo il cambiamento da soli o ne subiamo le conseguenze. È quindi fondamentale agire in fretta. E che si agisca insieme. A livello europeo e, oltre a questo, a livello globale. Questo è l’obiettivo del nostro Green Deal europeo, grazie al quale l’Europa è diventata un pioniere a livello mondiale. Siamo stati il primo continente a inserire l’obiettivo della neutralità climatica nella legislazione. Abbiamo trasformato un obbligo morale. Ma la lotta al cambiamento climatico non deve riguardare solo gli obblighi. Deve riguardare anche le opportunità”, ha sottolineato la presidente dell’esecutivo europeo. Vogliamo che l’economia europea esca vincente dalla trasformazione climatica. Questo perché – e permettetemi di sottolineare questo punto – se lo facciamo bene, non c’è contraddizione tra la protezione dell’ambiente e la crescita dell’economia. Per essere all’altezza delle sfide del futuro, la nostra economia deve essere circolare e sostenibile. Deve restituire al pianeta più di quanto prende. La regione del mondo che per prima svilupperà tecnologie pulite ne uscirà vincitrice. E voglio che sia l’Europa. Per questo abbiamo elaborato il nostro Piano industriale Green Deal”.

Secondo Von der Leyen “servono investimenti nelle tecnologie green. Il famoso economista Jean Tirole si è occupato della complementarità tra mercato e Stato e del ruolo della concorrenza e della regolamentazione. Credo che la sfida attuale sia una buona illustrazione di queste interazioni necessarie. In un’economia sociale di mercato come la nostra, abbiamo bisogno di incoraggiare massicci investimenti pubblici e privati nelle tecnologie pulite. Si tratta di beni pubblici. Sono le tecnologie del futuro. E naturalmente, altrettanto importante è l’investimento nelle competenze. Perché tutte queste nuove tecnologie pulite devono essere sviluppate, utilizzate e mantenute. Si tratta della trasformazione industriale più ambiziosa di tutti i tempi. Significa avere accesso alle competenze di cui avrete bisogno nel mondo del lavoro, ma anche l’opportunità di continuare a imparare durante la vostra carriera. Negli anni Ottanta, il mio predecessore, Jacques Delors, ha parlato di “diritto all’apprendimento permanente”. È ora che questo diritto diventi una realtà”, ha sottolineato von der Leyen ribadendo come la lotta al cambiamento climatico sia “un fatto esistenziale” per l’Europa.

Aggiornato il 09 giugno 2023 alle ore 15:10