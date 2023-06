Procaccini (FdI): “In Europa si entra soltanto in maniera sicura e legale”

“Il prossimo Consiglio europeo si celebrerà a un anno dalle elezioni. Non è ancora il momento dei bilanci. Adesso pensiamo al tempo che rimane, alla definizione di una linea politica che affronti e non sfugga le gravi sfide comuni del nostro tempo. Penso all’immigrazione, sulla quale l’Unione europea ha sprecato troppi anni inseguendo un’ideologia chiamata No Borders, impregnata di ambiguità e vetero-internazionalismo”.

Queste le parole del copresidente del gruppo Ecr, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini. Intervenuto in Plenaria a Strasburgo durante il dibattito in preparazione del Consiglio europeo, ha notato: “L’ultima riunione dei ministri in Lussemburgo rappresenta un primo passo sulla strada giusta, ma è solo un primo passo e la strada è ancora lunga”.

Poi l’affondo: “Per noi Conservatori europei è fondamentale ribadire il concetto che in Europa si entra soltanto in maniera sicura e legale. Riconoscendo il diritto di asilo solo a chi realmente fugge da guerre e persecuzioni. Inoltre, come Ecr invitiamo il Consiglio europeo a ricercare un’autonomia strategica aperta, soprattutto in materia di difesa e indipendenza energetica. Per questo – insiste – accogliamo positivamente lo strumento anti-coercizione, che dovrebbe consentirci di difendere meglio le aziende europee dalle pratiche commerciali violente e scorrette che talvolta vengono messe in pratica, da regimi senza scrupoli come quello cinese”.

In ultimo, Procaccini sottolinea: “Dobbiamo essere consapevoli della crisi demografica in atto, aiutando gli Stati europei a promuovere politiche in favore della natalità, accompagnate da politiche sociali e sanitarie adeguate. Le risorse sono scarse, è vero – chiosa – ma quante ne stiamo sprecando, inseguendo un ambientalismo radicale, che non aiuta l’ambiente, men che meno gli esseri umani che vi abitano dentro”.

Aggiornato il 14 giugno 2023 alle ore 13:25