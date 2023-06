In merito alla videointervista a Roberto Sorcinelli sul Pli pubblicata sul nostro giornale nel mese di agosto del 2022, riceviamo e pubblichiamo la seguente rettifica:

“Un recente provvedimento dell’Autorità giudiziaria che, pur senza soffermarsi sulla validità/invalidità della deliberazione che avrebbe destituito il presidente Stefano de Luca e investito di pieni poteri Roberto Sorcinelli, ha comunque affermato che quella delibera non esiste più, essendo stata validamente sostituita da altra che ha ripristinato i poteri in capo a de Luca. Qui il provvedimento integrale e di seguito la parte di rilievo: dovendo ritenersi allo stato valida l’intervenuta revoca, in data 5.08.2022, ad opera del Consiglio Nazionale, della delibera di destituzione adottata dal medesimo Consiglio in data 30.07.2022, non può ritenersi provata la titolarità dei poteri di rappresentanza del Partito Liberale Italiano in capo all’originaria parte ricorrente e di contro deve ritenersi sussistente il fumus del diritto di De Luca Stefano, in qualità di Presidente, a rappresentare l’associazione Partito Liberale Italiano e a spenderne il nome, il simbolo e altri segni distintivi. Trattasi di provvedimento cautelare a carattere definitivo”.

Aggiornato il 20 giugno 2023 alle ore 11:21