Ferrante: “Forza Italia non smobilita”

Forza Italia è un partito che “deve continuare ad esistere per consentire di portare avanti i valori, gli ideali, i programmi del nostro grande presidente”. Parole, queste, di Tullio Ferrante, deputato azzurro e sottosegretario ai Trasporti, responsabile nazionale delle adesioni del partito fondato da Silvio Berlusconi.

Nei giorni scorsi, in un’intervista al Corriere della Sera nota: “Arrenderci e smobilitare sarebbe immorale poiché significherebbe tradire chi ci ha politicamente creati”. Inoltre, precisa che non esistono “anime diverse” e rilancia: “Siamo e resteremo tutti berlusconiani”.

Guardando oltre, in più, sottolinea: “Per il centro liberale, nell’ambito del centrodestra, c’è una prateria immensa. Il fuggi-fuggi verso altri lidi sarebbe un suicidio per chi lo pratica. D’altro canto, chi è andato via da Fi non ha mai avuto fortuna”.

E, interpellato dal Giornale, ricorda: “I sondaggi registrano questa settimana una crescita del 3,5 per cento per Forza Italia, dovuta in larga parte alla spinta emotiva legata alla perdita del nostro amato leader, ma anche alla permanente validità e unicità del suo progetto politico. Penso che se vogliamo realmente onorare la memoria di un leader visionario e di un illuminato statista, non possiamo che andare avanti con la sua creatura politica. Il che significa procedere a realizzare i suoi programmi, le sue idee, i suoi valori. Attuare la rivoluzione liberale che ha segnato la sua discesa in campo. Faremmo un grave torto a lui ed a chi ha creduto in lui in questi 30 anni se decidessimo di smobilitare”.

In ultimo, assicura: “Il Congresso, per sua natura, è un momento di confronto. Sono certo che non diventerà l’occasione per faide intestine e rese dei conti di cui la nostra comunità non ha certo bisogno. Prima di essere forzisti noi siamo anzitutto berlusconiani: ed il nostro leader ha sempre lavorato per l’armonia, la coesione, l’unità. I giovani sono da sempre il motore azzurro e sono certo che la loro presenza continuerà ad essere ampiamente valorizzata”. E su Marta Fascina commenta: “È una parlamentare alla seconda legislatura, ha capacità e sensibilità politica, titoli e legittimazione per assolvere a qualsiasi incarico”.

