Arnaldo Gadola nominato vicepresidente nazionale di Democrazia liberale

Nella riunione dello scorso 21 giugno su proposta del vicesegretario nazionale, avvocato Alberto Marchetti, e del presidente nazionale, onorevole Enzo Palumbo, e con la piena condivisione del segretario nazionale, onorevole avvocato Fabio Gava, la Direzione nazionale ha nominato all’unanimità l’avvocato Arnaldo Gadola quale vicepresidente nazionale di Democrazia Liberale, affidandogli anche l’incarico di responsabile dell’ufficio stampa del partito.

L’avvocato Gadola, che è anche iscritto all’Ordine dei giornalisti (elenco Pubblicisti) dal 1993, in passato ha ricoperto importanti incarichi politici nel Partito Repubblicano Italiano ed è stato recentemente vicesegretario nazionale del Popolo delle Partite Iva, anche candidandosi alla Regione Campania, al Senato ed alle ultime elezioni al Parlamento europeo nella Circoscrizione Meridionale.

L’ingresso del neo vicepresidente nazionale rappresenta un ulteriore rafforzamento della struttura organizzativa e politica di Democrazia Liberale, la quale si candida sempre più significativamente a rappresentare l’area liberale su tutto il territorio nazionale.

Arnaldo Gadola ha così commentato la sua nomina: “Ringrazio tutta la Direzione nazionale di Democrazia Liberale ed in particolare il presidente nazionale Enzo Palumbo, il segretario nazionale Fabio Gava e il vicesegretario Alberto Marchetti per la fiducia accordatami e sono pronto a mettere tutte le mie capacità al servizio del progetto politico di Democrazia Liberale, a partire dall’immediato coinvolgimento di donne e uomini che, su tutto il territorio nazionale, possano essere in grado di impegnarsi per il partito, con entusiasmo e competenza, attuando specifiche iniziative politiche per diffondere in maniera sempre più incisiva gli ideali liberaldemocratici che ci contraddistinguono”.

