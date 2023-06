Su proposta del vicesegretario nazionale, avvocato Alberto Marchetti, il segretario nazionale di Democrazia Liberale, onorevole avvocato Fabio Gava, d’intesa col presidente nazionale, onorevole avvocato Enzo Palumbo, ha nominato il geometra Gionni Antonini nuovo coordinatore di Democrazia Liberale per la Regione Marche.

Antonini, già promotore del “Manifesto degli Uomini Liberi” e da tempo impegnato nella creazione del gruppo denominato “Liberali e Riformatori Indipendenti”, ha deciso di proseguire il progetto per la costruzione di un’area liberale aderendo a Democrazia Liberale, volendo contribuire alla promozione e diffusione delle idee liberali su tutto il territorio nazionale, a partire dalla Regione Marche, nella quale è già politicamente attivo.

Il neo coordinatore regionale ha in particolare precisato di condividere con Democrazia Liberale l’adesione ai contenuti del Manifesto di Oxford in tutti i suoi successivi aggiornamenti e nella Carta di Andorra del 2017, e di guardare all’Alde e a Liberal International quali riferimenti politici internazionali del Liberalismo organizzato.

Subito dopo la nomina, Antonini ha ringraziato i vertici di Democrazia Liberale per la fiducia accordatagli, e ha dichiarato che proporrà a tutti gli amici del gruppo “Liberali e Riformatori Indipendenti” di condividere e rafforzare il progetto di Democrazia Liberale per il consolidamento di un’area politica nazionale capace di rappresentare e interpretare in maniera autentica e incisiva i valori liberaldemocratici sulla base dell’Agenda Politica di Democrazia Liberale.

