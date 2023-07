In Senato come in tribunale, la difesa della Santanchè

Il ministro del Turismo si difende. Di preciso ancora non è chiaro da cosa. Daniela Santanchè non risulta essere indagata né risultano in essere avvisi di garanzia nei suoi confronti. Eppure stamattina il quotidiano Domani apre con una specie di dossier sul ministro snocciolando informazioni e mescolando dati noti e alcuni totalmente oscuri parlando addirittura di indagini “segrete” per capire le malefatte legate a Visibilia, la società presa in causa legata al ministro Santanchè.

“Questa è una vera e propria campagna di odio orchestrata nei miei confronti. Sono qui a riferire in Aula per l’enorme rispetto che ho nei confronti del Senato; la mia fiducia nei confronti della magistratura non cambia”.

Il ministro prima di entrare nel dettaglio delle questioni societarie ribadisce: “Non sono qui per replicare a programmi televisivi o quotidiani, ma per rispondere alla campagna diffamatoria che ha colpito me e anche mio figlio”.

Aggiornato il 05 luglio 2023 alle ore 18:30