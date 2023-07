Tajani: “C’è solo una maggioranza per battere la sinistra nella Ue”

“Direbbe Umberto Bossi: una quadra si trova sempre”. Così Gianfranco Rotondi che, in un’intervista al Tempo, interviene su cosa sta succedendo nella maggioranza circa le alleanze in vista delle Europee. E aggiunge: “Le collocazioni sono diverse da sempre, ciononostante il centrodestra governa l’Italia e quasi tutte le Regioni”. Con una postilla: “In Europa si ragiona in base ai numeri: se vi sarà una maggioranza di centrodestra, i popolari saranno felici di congedare l’alleanza col Pse, Partito socialista europeo, a cui la Cdu, Unione Cristiano-Democratica di Germania, ha sacrificato milioni di voti e il governo della Germania”.

E Antonio Tajani, ministro degli Esteri, in un colloquio con il Corriere della Sera rilancia: “Esiste una sola maggioranza in Europa per sconfiggere la sinistra ed è quella grazie alla quale fui eletto presidente del Parlamento europeo nel 2017. Allora la sinistra la sconfiggemmo davvero, non a parole”.

Una maggioranza, quindi, composta dall’alleanza “tra popolari, liberali e conservatori europei. Conosco le dinamiche dell’Unione e quelle dei partiti europei, visto che sono vicepresidente del Ppe dal 2002. Non esistono altre maggioranze possibili per battere le sinistre. Il cantiere è aperto. Bisogna lavorare”. Inoltre, “non c’è alcun veto nei confronti della Lega. Se vuole aggiungersi nessuno le vieta di farlo, anzi in ogni caso non vedo alcun rischio o riverbero sul Governo. Noi siamo alleati in Italia e andiamo d’accordissimo, ma in Europa non decidiamo come leader di partito autonomi, siamo all’interno di famiglie politiche che hanno valori di riferimento”.

O meglio: “Chiunque conosca le dinamiche europee sa che il Ppe non si alleerebbe mai con Alternative für Deutschland e con Marine Le Pen. Motivo? Sono partiti antieuropei che hanno nei loro programmi posizioni incompatibili con le nostre. La politica è soprattutto condivisione di valori. Basta leggere i programmi di quei partiti estremisti...”.

