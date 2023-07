Delega fiscale e case green: Confedilizia incontra rappresentanti di FdI

Una delegazione della Confedilizia, guidata dal presidente Giorgio Spaziani Testa, è stata ricevuta ieri dal senatore Lucio Malan, presidente del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia al Senato e, poi, dall’onorevole Tommaso Foti, presidente del medesimo gruppo alla Camera dei deputati.

Nel corso degli incontri, dove in sostanza si è discusso di diversi temi di interesse per il comparto immobiliare, i rappresentanti della Confederazione della proprietà edilizia hanno presentato alcune proposte riguardanti la delega fiscale, per la quale si è appena concluso l’esame in Commissione Finanze alla Camera.

Non solo. Circa la proposta di direttiva europea sulle case green, Confedilizia ha rilanciato l’allarme e le preoccupazioni dei proprietari di casa italiani che, oltre a vedere immediatamente svalutati i propri beni, sarebbero costretti – nel caso in cui si dovesse giungere all’approvazione del provvedimento – a svolgere significativi interventi sugli immobili, impegnando ingenti risorse economiche. Confedilizia, peraltro, ha affrontato alcune questioni relative alla bozza di disegno di legge sulle locazioni brevi presentata dal Ministro del Turismo.

Sempre sulla questione dell’efficienza energetica nell’edilizia, qualche ora prima Spaziani Testa, a margine dell’assemblea dell’Associazione bancaria italiana, ha fatto sapere: “Sull’efficientamento energetico degli edifici, il presidente Patuelli ha detto parole chiare e pienamente condivisibili: le istituzioni devono favorire la riqualificazione degli immobili. Favorire, non imporre, sottolineiamo noi. Del resto, l’Abi è stata – assieme a Confedilizia – l’organizzazione che ha più criticato la proposta di direttiva europea sulle case green, segnalando gli enormi pericoli derivanti dal suo approccio impositivo”.

