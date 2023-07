Pnrr, modifiche quarta rata: cabina di regia dà l’ok

Al via intorno alle 13,30 la cabina di regia del Pnrr convocata ieri sera d’urgenza dal ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. Cabina di regia che ha approvato le modifiche agli obiettivi relativi alla quarta rata. Pertanto, sono state condivise con la Commissione europea 10 modifiche su 27 obiettivi che oggi hanno ricevuto il via libera. Adesso, come viene spiegato, può partire il processo formale di revisione della quarta rata.

Il percorso di revisione dei target, secondo Fitto, “porterà alla richiesta dell’intera quarta rata, non immaginando un definanziamento”. Inoltre, per il ministro, le modifiche approvate oggi alla quarta rata consentono di “mantenere fede al percorso stabilito”. E permetteranno di “chiedere la quarta rata nei prossimi giorni”.

In precedenza Elly Schlein, segretario del Partito Democratico, aveva sbottato: “La presidente Meloni si assuma le sue responsabilità e venga a spiegarci in Parlamento perché non si è ancora visto un euro della terza rata del Pnrr e perché rischia di slittare anche la quarta. Si ricordi che parliamo di risorse che riguardano investimenti strategici per le imprese, il lavoro e le vite delle persone e ottenerle è essenziale per far ripartire il Paese. Una cosa è certa: non possiamo perdere la storica opportunità del Pnrr perché il Governo passa il suo tempo a difendere Santanchè, La Russa e Delmastro”.

Fitto, però, va avanti. E racconta: “Andrò in Parlamento il 18 per la relazione semestrale, e penso di essere andato in Parlamento un numero di volte non paragonabile rispetto a quanto accaduto nei due anni precedenti. Il tema dei ritardi è particolare: non ho ancora ascoltato un riferimento preciso a un ritardo imputabile a noi che sia oggettivo”. Non solo: “Siamo arrivati a una serie di dichiarazioni al di sotto di qualsiasi immaginazione, tra cui quella secondo cui avremmo convocato la cabina di regia dopo aver letto i giornali di oggi. Per questo ho fatto diffondere la cartellina”. Per la cronaca, alla stampa è stato distribuito un fascicolo con la convocazione della riunione e una sintesi dei lavori.

La Cabina di regia sul Pnrr è stata convocata ieri sera per oggi, rileva Fitto, “perché ieri pomeriggio con la Commissione europea al tavolo tecnico abbiamo definito le modifiche” circa gli obiettivi della quarta rata. “Oggi le abbiamo approvate e le presenteremo alla Commissione. Siamo entro le regole previste, che prevedono due richieste all’anno: la data del 30 giugno è un termine puramente indicativo”.

Ancora Fitto: “C’è stato un lavoro tecnico preliminare che punta a risolvere preventivamente elementi che poi generano tempi lunghi: noi abbiamo fatto un lavoro sulla quarta rata che punta a evitare una fase lunga di verifica”. Nel dettaglio, infine, annuncia: “Si interviene su misure che riguardano l’impostazione precedente del Piano: con queste correzioni, alcune di tipo tecnico-amministrativo, altre di merito, si avvia una fase di verifica della quarta rata, dopo la nostra richiesta di pagamento, che ci consentirà di superare eventuali problematiche che sicuramente sarebbero emerse in modo chiaro”.

Aggiornato il 11 luglio 2023 alle ore 16:05