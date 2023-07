Ztl Roma Fascia verde: finte multe contro il “falso ecologismo della giunta Gualtieri”

L’auto parcheggiata, la multa e la mazzata: “Passava senza fermarsi a uno dei 51 nuovi varchi istituiti dal Comune”. Una sanzione che va da “163 a 658 euro”. Poi il volto di Gigi Proietti – versione Febbre da cavallo – nelle vesti di vigile urbano. E la domanda: “Che fa? Concilia”.

Leggendo in modo più accurato, si scopre l’arcano: “Muoviti, perché è un fake. Ma da novembre sarà tutto vero”. Succede a Roma, nel quartiere di San Lorenzo. Ed è l’iniziativa di un Comitato che si oppone alla Ztl Fascia Verde.

“Abbiamo invaso il quartiere di San Lorenzo di multe finte sopra le auto dei residenti – viene spiegato sulla pagina Facebook “Welcome to Ztl” – Perché lo abbiamo fatto? Per informare i cittadini sulla nuova delibera del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che rischia letteralmente di lasciare a piedi i romani che non potranno permettersi una macchina elettrica o ibrida”. Invece la priorità, insistono dal Comitato, è “il potenziamento del trasporto pubblico”.

E ancora: “Sapevi che le automobili Diesel Euro 4 diventeranno fuorilegge e non potranno più essere utilizzate, comprese quelle bi-fuel con impianto gpl o a metano? E che dall’anno dopo il divieto verrà esteso anche a quelle a benzina Euro 3 e alle diesel Euro 5?”

Il messaggio è chiaro: “No alla nuova Ztl! Contro il falso ecologismo della giunta Gualtieri! Per una città solidale e per una vera lotta contro l’inquinamento!”. Mentre in un’altra multa si legge: “Non potendo permettersi una macchina ibrida o elettrica di ultima generazione guidava dentro la nuova Ztl, istituita dal sindaco Gualtieri, un’autovettura da povero”.

Aggiornato il 13 luglio 2023 alle ore 16:17