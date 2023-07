Strage di Via D’Amelio, Meloni: “Polemiche inutili, qui a testa alta”

Giorgia Meloni, a Palermo, ricorda Paolo Borsellino, a 31 anni dalla strage di Via D’Amelio. Il 19 luglio 1992, oltre al giudice Cosa nostra uccide i cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Meloni ha partecipato alla commemorazione alla Caserma Lungaro di Palermo. “Chi fa queste polemiche – ha detto la premier – non aiuta le istituzioni. Mi ha stupito quello che ho letto sui quotidiani: una polemica inventata sul fatto che avrei scelto di non partecipare alla manifestazione per paura di essere contestata. Chi mi può contestare? La mafia? La mafia può contestare un governo che ha fatto tutto quello che andava fatto sul contrasto alla criminalità organizzata. Ma io non sono mai scappata in tutta la mia vita. Io sono una persona che si permette sempre di camminare a testa alta. Sono qui oggi e sarò qui sempre per combattere la mafia”.

Meloni ribadisce: “Quello che ho letto stamattina su alcuni quotidiani mi ha molto colpita, una polemica inventata sul fatto che io avrei scelto di non partecipare alla tradizionale fiaccolata per paura di contestazioni per ragioni di ordine pubblico: è una notizia inventata. Ma soprattutto, chi dovrebbe contestarmi esattamente? Perché la mafia mi può contestare, quello sì. Se qualcuno vuole venire a contestare sono i mafiosi, e non ne dubito. Io non sono mai scappata in tutta la mia vita”. Meloni, dopo un saluto con il capo della polizia Vittorio Pisani, la premier ha avuto un incontro e un colloquio con Manfredi Borsellino, poliziotto e figlio del giudice Paolo. La premier ha deposto una corona d’alloro per i caduti nelle stragi di mafia, fermandosi per un colloquio con i familiari. Poi la presidente del Consiglio si è spostata al cimitero di Santa Maria di Gesù, per rendere omaggio alla tomba della famiglia Borsellino.

La presidente del Consiglio ha deposto una corona nella davanti alla lapide in memoria dei poliziotti uccisi. A seguire la presidente del Consiglio farà visita alle tombe di Giovanni Falcone, nella chiesa di San Domenico e di Paolo Borsellino, nel cimitero di Santa Maria di Gesù. “Continuo a fare il mio lavoro con le persone che in buona fede ce la mettono tutta per cercare di fare vincere lo Stato contro la mafia”, ha detto la premier prima di lasciare la prefettura dove ha presieduto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dei vertici delle forze dell’ordine. La premier non sarà presente alla tradizionale fiaccolata organizzata ogni anno dalla destra e che partirà alle 20 da Piazza Vittorio Veneto per raggiungere Via D’Amelio.

(*) La foto ritrae la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, durante le celebrazioni nel giorno dell’anniversario della strage di Via D’Amelio, a Palermo.

Aggiornato il 19 luglio 2023 alle ore 18:29