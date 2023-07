Pnrr, Crosetto: “Servono fideiussioni su lavori del Piano”

Guido Crosetto lancia una proposta per “blindare” il Pnrr. Dopo lo sblocco della terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo il ministro della Difesa, fra le tutele per realizzare gli obiettivi, sarebbero da “inserire delle fideiussioni quando si finanziano opere pubbliche. In questo modo, se le imprese non saranno in grado di terminare le opere nei tempi stabiliti, la responsabilità non sarà dello Stato, ma di chi ha sbagliato”. Lo dice Crosetto in un’intervista a La Stampa. È “una sfida troppo grande per accollare rischi solo allo Stato. Rischieremmo di farlo saltare”, aggiunge. Per quanto riguarda la riforma della giustizia cui lavora il governo, il ministro della Difesa spiega di aver deciso, non occupandosene in prima persona, di delegare il suo voto e il suo pensiero “a ciò che decide Carlo Nordio – dice – perché mi fido di lui. È una delle persone di cui ho più stima e fiducia nel Paese e non vado a sindacare una virgola di quello che lui dice”.

Rispetto all’iscrizione della ministra Daniela Santanchè nel registro degli indagati, Crosetto si dice garantista: “Un avviso di garanzia per me non conta nulla, è solo a tutela dell’indagato. Se iniziamo a far dimettere i ministri quando un magistrato manda avvisi di garanzia, in un paio di settimane ci presteremmo a una distorsione del sistema giudiziario e del suo corretto rapporto con la politica, il Parlamento e il governo, che non va bene”. Sul caso Zaki, Crosetto sottolinea che “non c’è stato uno scambio. La grazia è un tassello di quell’opera di ricostruzione dei rapporti con l’Egitto. Rapporti che alcuni governi precedenti avevano deciso in modo ideologico di chiudere”. E sul caso Regeni, “lasciamo lavorare la diplomazia. Non è sollecitando o insultando sui giornali che si risolvono le questioni. Tutti vogliamo trovare la verità e chiudere la vicenda in modo serio: chi è colpevole paghi, questo è l’obiettivo che dobbiamo perseguire, ma insieme all’Egitto, non contro l’Egitto”.

Aggiornato il 21 luglio 2023 alle ore 18:27