Una multa per Greta Thunberg. L’attivista svedese è stata condannata per aver disobbedito alle forze dell’ordine. L’accusa, in pratica, era di resistenza alla polizia. Il tutto sarebbe accaduto durante un’azione di protesta di metà giugno.

Nel corso dell’udienza, andata in scena nel tribunale di Malmö, ha detto: “È vero che ero lì quel giorno e che ho ricevuto un ordine (dalla polizia) a cui non ho obbedito, ma voglio negare (qualsiasi reato)”.

Come riportato dall’agenzia Tt, gli agenti avrebbero chiesto a Greta Thunberg di stoppare la protesta per il clima che ha preso piede a Malmö il 19 giugno. Secondo quanto emerso, l’ambientalista avrebbe bloccato, con un gruppo di attivisti, la strada imboccata dai mezzi pesanti che, a loro volta, trasportavano petrolio verso il porto della città scandinava.

Ancora non è chiaro a quanto ammonti la sanzione. Thunberg, come detto, ha riferito di aver preso parte alla protesta e di aver disobbedito all’ordine della polizia. Allo stesso tempo, si è dichiarata non colpevole, in quanto ha asserito che stava agendo per necessità. O meglio: “Le mie azioni sono giustificabili”. Specificando: “Credo che ci troviamo in un’emergenza che minaccia la vita, la salute e le proprietà. Innumerevoli persone e comunità sono a rischio sia a breve sia a lungo termine”. Insomma, una disobbedienza che è costata una multa. Fino a prova contraria.

Aggiornato il 24 luglio 2023 alle ore 18:06