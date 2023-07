Salario minimo, Meloni: “La sinistra scopre che c’è il problema del precariato”

“Il salario minimo è un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi”.

Queste le parole di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, intervenuta a Non Stop News su Rtl 102.5. Dopodiché ammette di essere disponibile “ad aprire ad un confronto con l’opposizione”. Ma evidenzia anche che la strada maestra da seguire è quella della contrattazione collettiva “da rafforzare”.

Meloni, poi, precisa: “Non stiamo rimandando alcuna posizione”. E ribadisce: “Hanno chiesto un confronto e per confrontarsi serve tempo. Ma poi si sa: come si fa, si sbaglia”. Il premier, allo stesso tempo, confessa: “Sono un po’ incuriosita da un’opposizione che, dopo essere stata al Governo una decina d’anni, oggi scopre che in Italia c’è un problema di salario e di precariato. E lo considera una responsabilità di un Governo che è in carica da nove mesi”. Assestato il colpo, afferma che ci sarà un dialogo, perché “il tema dei salari mi interessa”. Oltre a segnalare che “c’è una opposizione che si pone in modo garbato e io credo sia giusto dare dei segnali di confronto”.

Sul tema dice la sua pure Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, a margine dell’evento su progetti e grandi opere, dice che in merito al salario minimo si riconosce nella posizione di Meloni: “Sono contento di quello che sta cercando di fare, a fronte di opposizioni che invece non sono mai contente di nulla. Il mio Ministero crea lavoro vero. Quindi lascio agli altri, soprattutto sindacati e imprese, le contrattazioni sui salari. Se mi lasciano aprire i cantieri che voglio aprire, qua si crea nell’arco dei prossimi anni il famoso milione di posti di lavoro di qualche anno fa”.

Soddisfazione pure da Mara Carfagna, presidente di Azione: “Bene l’apertura della presidente Giorgia Meloni sul salario minimo. Discutiamone, confrontiamoci: l’importante è riuscire a dare in tempi rapidi una risposta efficace al problema del lavoro povero. Una legge c’è già in tutti i Paesi più avanzati. Ora tocca a noi”.

La riunione della commissione Lavoro della Camera sul salario minimo, come trapelato da fonti parlamentari, si terrà in serata.

Aggiornato il 25 luglio 2023 alle ore 17:07