Democrazia liberale, Giorgi nuovo coordinatore dell’Emilia-Romagna

Filippo Giorgi è il nuovo coordinatore di Democrazia liberale in Emilia-Romagna. La nomina è stata decisa dal segretario nazionale di Dl Fabio Gava, d’intesa col presidente nazionale Enzo Palumbo, e su proposta del vicesegretario nazionale Alberto Marchetti e del vicepresidente nazionale Arnaldo Gadola. Il nuovo coordinatore regionale, già dirigente del Popolo delle partite Iva, ha dichiarato di ritenere Democrazia liberale “la sede naturale per continuare a sviluppare il proprio percorso politico, nella prospettiva di ricostruire e consolidare un rapporto fiduciario col mondo delle partite Iva e dei lavoratori autonomi, artigiani, liberi professionisti o imprenditori che rappresentano da sempre le categorie di riferimento delle formazioni politiche che si richiamano ai valori della cultura liberale”.

Giorgi ha sottolineato che la sua “Regione ha dato in passato all’Italia tanti prestigiosi esponenti liberali, dando rappresentanza a una terra tradizionalmente operosa e ricca di figure professionali capaci di progettare, organizzare e realizzare in autonomia il proprio lavoro; e, oggi più che mai. Dopo i tragici eventi naturali che l’hanno colpita, l’Emilia-Romagna ha bisogno di una classe politica capace di dare risposte celeri, concrete ed efficaci per sanare le ferite inferte al tessuto economico del territorio”. Giorgi, nel ringraziare i vertici del partito per la fiducia accordatagli, si è detto felice di poter portare nel nuovo impegno politico le proprie competenze ed esperienze, con l’obiettivo di far crescere il progetto di Democrazia liberale nella sua Regione e in tutta Italia.

Aggiornato il 25 luglio 2023 alle ore 18:22