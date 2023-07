Maternità surrogata solidale: Pd spaccato

Se il centrodestra tira dritto per la sua strada, la stessa cosa non può dirsi per la sinistra e per un Partito Democratico che, a conti fatti, è spaccato. E la situazione è decisamente calda a poche ore dalla discussione nell’Aula della Camera sulla maternità surrogata “reato universale”. Qui il voto contrario dei dem è certo. Tutti d’accordo. Ma poi c’è l’intoppo nel percorso.

Infatti, a far saltare il banco è l’emendamento di Riccardo Magi (+Europa) che introduce la Gestazione per altri solidale, ossia la maternità surrogata non a pagamento. E qui viene il bello: perché le anime dem hanno posizioni più svariate sul tema. Astensione, voto, non voto, varie ed eventuali. Attendono un’indicazione dal segretario Elly Schlein, che però non sa quale slogan debba essere srotolato per l’occasione. È un girotondo d’anime che aspetta di vedere la luce. Ma intorno è buio pesto. Tutti in diretta su Zoom ma non c’è quel segnale tanto sperato. Che fare?

Sicuramente ne vedremo delle belle. Anche perché, ancora una volta, è aperto lo scontro tra Schlein e le anime cattoliche del Pd.

Aggiornato il 25 luglio 2023 alle ore 18:25