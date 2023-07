Rifiuti a Roma: Gualtieri “balla coi topi”

Lo “Spaventamonnezza” non è bastato. I rifiuti continuano a essere ospiti fissi a Roma, su via di Valle Aurelia, a ridosso della Valle dell’Inferno. Da queste parti c’è chi non ne può più. Anche perché sarebbero comparsi pure i ratti. Così, con una spruzzata di goliardia, stamani, tra i sacchetti dell’immondizia, è spuntato anche il cartellone “Roberto Gualtieri. Balla coi topi”. Una parodia del più noto film “Balla coi lupi” diretto e interpretato da Kevin Kostner, per segnalare un disagio che la zona sta vivendo.

Marco Bussi, del Comitato di quartiere Valle dell’Inferno, contattato dall’Opinione ha detto: “Che succede? Bisognerebbe fare questa domanda al sindaco. È una situazione penosa. È stato superato il limite della decenza. Qui come in tutta la città. Altro che la grande bellezza: è una grande schifezza”.

“L’altro giorno mio figlio mi ha detto che c’era un topo sul pianerottolo – va avanti – poi sono grossi, anche i gatti hanno paura. Battute a parte, è una vita che risiedo qui. Non ho mai visto una cosa del genere. Non è concepibile vivere in questa situazione. Noi come cittadini ci facciamo in quattro per tenere in maniera decorosa il nostro Borghetto. Poi c’è qualcuno che, con l’ironia, segnala i problemi”.

Con la chiosa: “Non è possibile che si gestisca così il territorio. Ci avveleniamo noi, non i topi”.

26 luglio 2023