La trasferta americana di Giorgia Meloni

Trasferta americana per Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio è atterrato nella notte italiana a Washington, in vista della sua missione negli Stati Uniti.

L’agenda è fitta di appuntamenti. Prima l’incontro al Congresso con i leader dei vari gruppi parlamentari statunitensi, poi la visita alla Casa Bianca per il bilaterale con il presidente Usa, Joe Biden.

Come riferito in una nota della White House, l’appuntamento in programma è un segnale “per riaffermare il forte rapporto tra Stati Uniti e Italia”. Biden e Meloni, in più, “discuteranno gli interessi strategici comuni, tra cui il sostegno all’Ucraina contro l’aggressione della Russia, gli sviluppi in Nord Africa e un maggiore coordinamento transatlantico rispetto alla Cina”. Inoltre, un altro tema riguarderà la “prossima presidenza italiana del G7 nel 2024”.

John Kirby, direttore per la comunicazione strategica della Casa Bianca, rivela: “Gli Stati Uniti e l’Italia sono stretti alleati della Nato e partner del G7. Siamo partner commerciali importanti, e ci sono legami molto forti tra i nostri due popoli, come possono testimoniare i circa 18 milioni di italoamericani. Mentre affrontiamo importanti sfide globali, tra cui la guerra della Russia contro l’Ucraina e la crisi climatica, il partenariato Usa-Italia e la voce forte dell’Italia nell’Ue e all’interno dell’Alleanza Nato rimangono certamente importanti”.

Kirby, in più, evidenzia: “L’Italia ospita circa 30mila militari americani, dipendenti del dipartimento della Difesa e, naturalmente, tutti i loro familiari nelle cinque principali basi militari in tutta Italia, che è la seconda più grande presenza permanente in Europa e ne siamo certamente grati”.

Aggiornato il 27 luglio 2023 alle ore 16:44