Meloni assicura: “Con gli Usa relazioni storicamente forti”

“Sappiamo chi sono i nostri amici in tempi difficili. Credo che le nostre nazioni abbiano dimostrato che possono contare l’una sull’altra più di quanto qualcuno pensasse”.

Così Giorgia Meloni nell’incontro alla Casa Bianca con il presidente statunitense, Joe Biden. Il premier di casa nostra, inoltre, ha aggiunto: “Le nostre relazioni sono storicamente forti e superano i governi e restano solide, indipendentemente dal colore politico”.

Tra i temi trattati il dialogo tra Europa e Stati Uniti. Ma non solo: “Tutti insieme abbiamo deciso di difendere la legge internazionale e sono orgogliosa che l’Italia fin dall’inizio abbia fatto la sua parte, lo abbiamo fatto perché supportare l’Ucraina significa difendere l’esistenza pacifica delle persone ovunque nel mondo. A differenza di quanto qualcuno pensa, la resistenza Ucraina allontana una guerra mondiale, non la avvicina. Chi crede nella pace deve supportare l’Ucraina”.

“Italia e Stati Uniti hanno un comune interesse a potenziare un commercio globale che non sia solo libero ma corretto – ha notato Meloni – la concorrenza di Paesi che non rispettano standard di garanzie su lavoro, rispetto dell’ambiente e sicurezza mina le nostre imprese e i nostri lavoratori. Un commercio libero senza regole ha mostrato i suoi limiti e dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra apertura e protezione delle nostre economie e dei nostri interessi strategici”.

Biden, dal canto suo, ha specificato: “Parliamo di come rafforzare le nostre connessioni economiche, che lo scorso anno hanno spinto 100 miliardi di dollari di scambi. Non c’è motivo per cui non possano aumentare”.

Aggiornato il 28 luglio 2023 alle ore 16:13