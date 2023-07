Aeroporti: Crispino, crisi a Fontanarossa non gestita

“Superano i cento milioni di euro i risarcimenti che potranno essere richiesti dopo l’incendio nell’aeroporto catanese di Fontanarossa. I soci di Sac saranno solvibili?”. Lo dice Luigi Crispino, ex gestore degli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria e imprenditore aeronautico. “La crisi non è stata mai gestita dalla Sac. L’unico atto del gestore è stato quello di chiudere l’aeroporto, vale a dire una catastrofe economica”, aggiunge. “Quella scelta delle prime ore e quel che ne è seguito, costeranno all’aeroporto fino a cento milioni, dei quali fino a ventisei potrebbero essere i debiti solo verso le compagnie aeree costrette a cancellazioni, ritardi e riprotezioni. Mentre per i passeggeri potrebbe verificarsi il primo ricorso al regolamento europeo 261/2004, a valere su un aeroporto e non su un vettore. Questa mole di rischio espone i soci a rischio solvibilità”.

Secondo il patron di Aerolinee Siciliane, dopo l’incendio sarebbe stato dovere del management correre immediatamente sul posto e attivare tutte le misure possibili per aprire l’aerostazione Morandi e posizionare lì quanti più varchi sicurezza possibili. “I passeggeri sono stati, invece, sparsi per tutta la Sicilia, per scoprire sulla loro pelle non solo i rischi corsi a Fontanarossa, ma anche che Comiso, gestito sempre dalla Sac, è un aeroporto con tutta evidenza in stato di quasi abbandono”. “Perché non sia stato fatto nulla per evitare i dirottamenti e le cancellazioni è tuttora un mistero. Viene il dubbio che dentro i locali della vecchia aerostazione ci sia qualcosa che non ne consenta l’apertura. Se non ci fosse nulla, la scelta di non usare quelle aree pesa sulla libertà di movimento dei siciliani e dei turisti, ostaggi del caldo, dell’assenza di servizi informatici e della generale malagestione”. E conclude: “È notizia di ieri che nelle squadre antincendio e per le emergenze è inserito anche un dipendente purtroppo deceduto due anni fa. Sac non gestisce nemmeno i propri dati interni. Non stupisce che non abbiano funzionato i sistemi antincendio. I fantasmi non possono attivarli”.

Aggiornato il 28 luglio 2023 alle ore 18:52