Taxi gratis fuori dalle discoteche per chi ha bevuto

Arriva il taxi gratis per chi alza il gomito dopo una serata in discoteca. Contro le stragi del sabato sera il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini spinge sul fronte della sicurezza e gioca un’altra carta: un’auto bianca gratuita per portare a casa chi non è in condizione di guidare.

Del resto, i numeri sono spaventosi: 759 morti nei week-end sulle strade italiane da inizio anno. Ben 35 solo nell’ultimo fine settimana di luglio. E un altro provvedimento arriva per la sicurezza: il Consiglio dei ministri ha infatti approvato in via preliminare, su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di rc auto e prevede un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini.

Il progetto sperimentale sui taxi, contenuto in un protocollo d’intesa firmato al Mit con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno, coinvolge sei tra le discoteche più rinomate e frequentate d’Italia, da La Capannina di Castiglione della Pescaia alla Baia Imperiale di Gabicce Mare. Per il periodo di prova, che va da agosto a metà settembre, vengono stanziati fondi per pagare taxi o navetta a chi, in uscita dal locale, sottoponendosi all’alcol test dovesse superare il limite previsto per mettersi alla guida. Saranno gli stessi locali di intrattenimento, previa convenzione con le compagnie di tassisti o Ncc, a fornire il voucher.

Altro mattone, dunque, che si aggiunge al disegno di legge sul Codice della strada licenziato, lo scorso 27 giugno, dal Consiglio dei ministri, che prevede una stretta sui cellulari, sull’uso di stupefacenti e di alcol quando si guida, oltre che nuove regole per i neopatentati.

“Spero che il nuovo Codice della strada diventi legge in autunno”, ha detto un mese fa Salvini. Misure rese particolarmente urgenti da un bollettino di guerra che si gonfia settimana dopo settimana, come rilevato regolarmente dall’Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori ed amici della polizia stradale.

Nell’ultimo week-end di luglio 13 vittime avevano meno di 35 anni e complessivamente, in tutti i week-end del mese si contano 180 morti, con una notevole impennata rispetto ai mesi precedenti. Questa guerra silenziosa, osserva ancora l’Asaps, è alimentata anche da comportamenti sbagliati alla guida e dell’inosservanza delle norme stradali.

E tra i nemici giurati della guida sicura c’è l’alcol, contro cui il protocollo firmato al Mit mette in campo un nuovo strumento. Per adesso sperimentale perché, spiega il ministero, dopo la prova sul campo si potrà poi valutare la bontà del progetto ed eventualmente studiarne la fattibilità a regime. Le sei discoteche coinvolte: Mascara All Music, Mantova; Il Muretto, Jesolo Lido (Venezia); Praja, Gallipoli (Lecce); Baia Imperiale, Gabicce Mare (Pesaro - Urbino); Naki Discoteca, Pavia; La Capannina, Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Per i monopattini il testo approvato, secondo quanto si apprende da una nota del Mit, apporta modifiche al Codice della strada e al codice delle assicurazioni private, definendo i casi in cui sussiste l’obbligo di copertura assicurativa. Il provvedimento rafforza inoltre lo strumento del “preventivatore”, per confrontare gratuitamente i prezzi.

