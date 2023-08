Venerdì ci sarà l’incontro sul salario minimo

Il tanto richiesto faccia a faccia tra Governo e opposizioni sul salario minimo si terrà venerdì 11 agosto, quindi prima delle vacanze, come era auspicabile. Secondo alcune fonti, la premier Giorgia Meloni incontrerà prima del weekend i leader del Partito Democratico, del Movimento Cinque Stelle, di Azione e di Alleanza verdi e sinistra. Tutto questo dopo l’approvazione della sospensiva di 60 giorni – approvata dalla maggioranza stessa – sulla proposta di legge per l’introduzione di una soglia di stipendio minima, pari a 9 euro all’ora.

Alfredo Mantovano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, ha confermato l’appuntamento per ascoltare “le opposizioni sul salario minimo. Nel pomeriggio di venerdì 11 una delegazione del Governo – ha continuato il politico – guidata dalla presidente del Consiglio, incontrerà le forze politiche di opposizione per ascoltare le proposte da loro articolate sul salario minimo, in spirito di costruttivo rapporto istituzionale”.

L’Esecutivo guidato dalla premier Meloni punta, con quest’incontro, a spegnere le polemiche e le critiche (arrivate soprattutto da Pd e M5s) nate dopo la decisione della Camera di sospendere l’esame della proposta di legge dell’opposizione sul salario minimo. Con la sospensiva di due mesi approvata dalla maggioranza, il discorso sarebbe stato rimandato tra settembre e ottobre prossimo.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, in un’intervista rilasciata a La Repubblica aveva già parlato di un faccia a faccia con il primo ministro in tempi brevi. “Dai contatti che ho avuto ritengo che (Meloni, ndr) ci riceverà prima della pausa estiva” aveva dichiarato il politico. E ancora “Va riconosciuto che la maggioranza ha ritirato l’emendamento soppressivo del nostro testo e aperto al dialogo”, ha ammesso poi Calenda.

