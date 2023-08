Meloni a Caivano dopo le minacce social

Giorgia Meloni è arrivata nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde di Caivano, Comune dove è emerso il caso delle violenze sessuali su due ragazzine di 10 e 12 anni da parte di un gruppo di adolescenti.

Una tappa, quella del presidente del Consiglio, che è arrivata dopo le minacce giunte via social in riferimento alla stretta sul reddito di cittadinanza. Con il premier che ha ringraziato quanti hanno espresso vicinanza e che le intimidazioni “non impediranno la nostra presenza al fianco dei tanti cittadini che chiedono sicurezza e la possibilità di un futuro migliore per i propri figli”. Anche Elly Schlein, segretario del Partito Democratico, ha parlato di “minacce intollerabili”.

Meloni, entrata da un ingresso laterale, ed è stato accolta da un coro di persone che la acclamavano. Ad attenderla, il parroco don Maurizio Patriciello, il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo oltre al prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Il presidente del Consiglio ha avuto un incontro privato con don Patriciello, prima di muoversi nella scuola Morano, dove ci sarà una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Un Parco Verde di Caivano blindato, con le strade quartiere transennate e accessi presidiati dalle forze dell’ordine.

“Sono 35 anni che aspettiamo. Di promesse tante, fatti pochi. Ma anche questa volta vogliamo sperare”. È quanto detto da una delle persone presenti davanti alla chiesa di San Paolo Apostolo, come riportato dall’Ansa. E ancora: “Io abito al sesto piano e per anni sul letto aveva un foglio di plastica perché scorreva acqua dal solaio. Per quattro anni sono stata senza ascensore. Mi chiedo? È possibile vivere così”.

Meloni, a seguire, incontrerà il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ad Atene per una cena di lavoro dove, secondo il portavoce del governo greco Pavlos Marinakis, saranno discusse questioni bilaterali e temi dell'agenda europea.

“I legislatori ci invitano a evitare la vittimizzazione secondaria e io accolgo la spinta rappresentando una delle due famiglie coinvolte nella triste vicenda, che da sempre ha deciso di mantenere il silenzio nei confronti di tutti”: è il commento dell’avvocato Clara Niola, legale di una delle due ragazze violentate al Parco Verde di Caivano. E ancora: “Sicuramente qui c’è un clima di tensione molto delicato, ecco perché a maggior ragione ci siamo affidati a questo silenzio. Oggi c’è la visita della presidente del Consiglio alla presenza delle altre istituzioni, questo ci conforta perché operando sinergicamente con tutte le altre istituzioni e le associazioni coinvolte all'interno di questo territorio sicuramente si potranno mettere in atto tutte quelle strategie di cui, non solo in questo territorio ma in generale, è necessario adottare a tutela dei minori”.

