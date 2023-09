Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, affronta diverse tematiche rimarcando il punto di vista dei proprietari degli immobili. A partire dalla questione degli affitti brevi, in aperta polemica con il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che definisce i proprietari stessi “titolari di rendite parassitarie” e chiede al Governo di vietare i soggiorni di breve durata considerandoli la causa principale dei problemi abitativi. La posizione di Confedilizia è in netto contrasto con qualsiasi forma di divieto, ma anzi suggerisce di agevolare gli affitti a lunga durata.

Stessa posizione per quanto riguarda le case green: “Abbiamo sollevato per primi il problema sia in Italia che in Europa – dichiara Spaziani Testa – Siamo contrari alla direttiva perché obbliga i proprietari di immobili a fare degli interventi molto costosi. Non si deve lavorare attraverso obblighi ma attraverso incentivi. Bisogna arrivare a determinati obiettivi senza condizionare il mercato immobiliare”.

Aggiornato il 08 settembre 2023 alle ore 16:18