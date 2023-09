Questa mattina ospite all’“Aria che tira”, condotto da David Parenzo su La7, il direttore de L’Opinione delle Libertà, Andrea Mancia.

Uno dei temi centrali è la bagarre nata attorno al direttore del museo egizio di Torino, Christian Greco, che la Lega vorrebbe rimuovere dall’incarico e l’egemonia culturale a cui aspira la destra.

Secondo il senatore Maurizio Gasparri “la polemica montata è assurda. La conferma o meno della carica dovrebbe essere fatta per competenze. Ritengo che questo attacco sbagliato rinsaldi il suo ruolo: lo hanno reso intoccabile”. Per quanto riguarda la presunta egemonia culturale della destra, per il senatore il punto principale è “non discriminare” chi non si allinea e cita l’esempio del giornalista Giampaolo Pansa.

Il direttore Andrea Mancia, citando Gramsci, sottolinea la questione dell’egemonia culturale da parte della sinistra, che viene sminuita in maniera imbarazzante, e pone la domanda: “Chi stabilisce il prestigio di uno scrittore o intellettuale?”. E sulla questione economica: “Fare uno sciopero su una legge (di bilancio, ndr) che ancora non c’è mi sembra ridicolo”.

Altri ospiti della puntata la scrittrice Dacia Maraini, il giornalista Federico Geremicca, lo storico Marco Revelli e la presidente di Human Foundation Giovanna Melandri.

(*) Di seguito l’intera puntata

Aggiornato il 22 settembre 2023 alle ore 15:20