Cattaneo (Forza Italia): “Anche sinistra e M5s hanno fatto i condoni”

Alessandro Cattaneo accusa l’opposizione sul tema delle sanatorie. “Basta con l’ipocrisia: anche se mascherati, la sinistra e i Cinquestelle hanno fatto i condoni”. Lo afferma in un’intervista al QN il deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia. “L’esplosione degli interventi di ristrutturazione degli edifici con il Superbonus del 110 per cento ha evidenziato in molte occasioni disallineamenti tra la situazione di fatto e le carte depositate al catasto, per cui si è scelto di chiudere un occhio, allargando le maglie”, ricorda e “dopo il terremoto di Casamicciola è emerso che molte abitazioni lesionate avevano abusi, e tuttavia il legislatore ha deciso di finanziare la loro messa in sicurezza o la loro ristrutturazione”. Insomma, “di sanatorie ne ha fatte anche il centrosinistra prendendo atto della realtà”.

Ora il centrodestra, pragmaticamente, dice: “Cerchiamo di sanare i piccoli abusi, escludendo ovviamente tutte le situazioni che rappresentano un pericolo per l’ambiente”. Cattaneo ricorda “a chi ci critica che i cosiddetti condoni tombali dei decenni scorsi hanno lasciato in sospeso diverse situazioni cui bisogna provvedere, nella consapevolezza che si contano sulle dita di una mano gli amministratori che decidono l’abbattimento di immobili in caso di abusi”. Nella maggioranza “sono sicuro che quando entreremo nel merito troveremo un’intesa. Si tratta di operazioni win-win per tutti: il cittadino è contento, lo Stato incassa qualcosa e le comunità si rendono conto che non si tratta di difendere ecomostri, ma di interventi mirati. Confido che pure con la minoranza, smessi gli abiti dell’oppositore a tutti i costi, si possa ragionare”. Forza Italia “ha presentato in Senato un disegno di legge sulla rigenerazione urbana che potrebbe benissimo comprendere questo intervento. Altrimenti si può inserire nella Legge di Bilancio qualche norma ad hoc per affrontare situazioni contingenti”.

Anche Tommaso Foti interviene sul tema delle sanatorie. Rispetto all’ipotesi di un condono edilizio, “per quanto leggo non so se è questa l’idea del ministro Matteo Salvini”. Lo dice in un’intervista alla Stampa il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia. Salvini “io l’ho ascoltato sabato a Piacenza al convegno di Confedilizia e ha parlato di piccole difformità edilizie, cosa che non assume la sembianza di un condono” spiega, e “mi sembra difficile anche solo poter quantificare l’introito di un’operazione che non ha nemmeno un testo di riferimento”. Ma “se parliamo di una piccola sanatoria per delle finestre più larghe di cinque centimetri, temo che il gettito sia tale che non risolva i problemi di bilancio. Peraltro, sarebbero entrate straordinarie”. Per quanto riguarda il fisco, “parlare di condoni è sbagliato, la sinistra mistifica. Quando ci sono omessi pagamenti, gli importi delle sanzioni sono spesso talmente eccessivi da produrre effetti negativi sul fisco stesso e fanno risultare lo Stato una specie di usuraio. Quindi gli interventi decisi fino a oggi sono stati per limitare queste distorsioni sull’omesso pagamento”. Ogni leader della coalizione “ha pieno diritto a esprimere le proprie valutazioni, la sintesi poi si fa nel Consiglio dei ministri o in Parlamento. Non c’è un rischio di instabilità”.

Aggiornato il 26 settembre 2023 alle ore 14:56