Ponte sullo Stretto, ci sono progetto esecutivo e fondi

Il ponte sullo Stretto non è più un miraggio. “Il progetto esecutivo c’è, i fondi ci sono e si partirà con il cantiere l’anno prossimo con un primo finanziamento di 2 miliardi”. Lo ha detto il sottosegretario al Mef, Federico Freni, a Coffee Break su La 7, spiegando che l’investimento complessivo dell’opera è pari a 12-14 miliardi. “Nel comitato tecnico-scientifico che dovrà accompagnare l’opera – spiega il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini – vi saranno anche geologi e altre professionalità. Non per distribuire cariche ad honorem, ma perché queste professionalità dovranno accompagnare questo progetto”. Il ponte, ha proseguito, “ha l’obiettivo di unire l’Italia all’Europa. Non solo un ponte tra Messina e Villa San Giovanni, è un corridoio europeo da Palermo a Reggio, a Roma, a Milano, a Berlino e all’Europa, che porterà lavoro in tutta Italia e soprattutto nelle due regioni più affamate di lavoro e di speranza. È un’opera che nasce per norma nel 1971, quando non ero ancora nato, e penso che l’Italia dopo 52 anni di dibattito, approfondimento e analisi meriti nell’estate 2024, nonostante polemiche e dubbi e scetticismi che posso anche capire”, ha concluso.

Per le realizzazione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina “la volontà del governo c’è, bisogna fare i conti con la complessità ingegneristica dell’opera e su quella la commissione tecnica da segnali incoraggianti”. Lo ha spiegato il ministro della Protezione civile e Difesa del mare, Nello Musumeci, a margine del raduno interregionale di Protezione civile del Nord Italia che si tiene a Milano nella sede della Regione Lombardia. “Sul cronoprogramma – ha sottolineato – sta seguendo il collega Matteo Salvini, io dopo avere atteso 140 anni sono convinto che un anno più, un anno meno non cambia la sorte di questa grande infrastruttura. L’importante è che si parta col piede giusto perché quel ponte non è un capriccio ma il naturale completamento di un corridoio transnazionale che parte dal nord Europa e giustamente arriva nel capoluogo siciliano”.

Aggiornato il 29 settembre 2023 alle ore 16:01