Guerre, implementare le linee guida europee per proteggere i bambini

I ricercatori italiani del network universitario internazionale Unetchac lanciano un appello per salvare i bambini dalle guerre.

“Proprio quando l’Europa si concentra sul tema della sicurezza internazionale a causa del perpetrarsi dei conflitti che ci sono vicini, e nel quadro delle azioni promosse nell’ambito dell’Unione europea per il rispetto del diritto internazionale umanitario, urge una sempre più attenta considerazione dei minori coinvolti in conflitto armato affinché le normative vigenti nel contesto europeo siano sempre più effettive e armonizzate nel garantire la loro protezione”.

L’appello è firmato da un team di ricercatori e giuristi italiani della Universities Network for Children in Armed Conflict – Unetchac. L’Unetchac presenterà, infatti, il primo volume scientifico che è il risultato del lavoro di ricerca dedicato a L’Unione europea e il Diritto umanitario internazionale. Implementare le linee guida europee per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario in relazione ai bambini in conflitto armato. Il libro, edito da Gambini Editore, realizzato in collaborazione con l’Istituto di Studi politici “S. Pio V”, e con il sostegno del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, mira ad affermare l’urgenza sempre più sentita di prevedere un aggiornamento delle linee guida per la promozione del rispetto del diritto internazionale umanitario, che l’Ue ha adottato nel 2009, con anche l’inserimento di azioni volte alla protezione dei bambini.

L’appuntamento è in programma domani a Roma, alle ore 12, presso la Sala Stampa di Montecitorio. Tra i partecipanti alla conferenza, figurano: l’onorevole Raffaele Nevi; il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato; Laura Guercio, segretario generale Unetchac; Fausto Pocar, professore emerito presso l’Università di Milano e presidente Unetchac; Giovanna Gnerre Landini, responsabile delle relazioni con le Università Unetchac; Isabella Gambini, editore; Paolina Massidda, responsabile dell’Ufficio per le vittime presso la Corte penale internazionale (Cpi).

“Sebbene l’Unione europea non abbia tra le sue attribuzioni una competenza specifica per trattare il diritto internazionale umanitario (Diu), l’architettura dell’Unione è fortemente basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”, dichiara Laura Guercio. “È con questo spirito – prosegue – che il Consiglio dell’Ue ha emanato le prime “Linee guida dell’Ue sulla promozione del diritto internazionale umanitario” nel 2005, successivamente riviste con l’adozione degli “orientamenti Ue aggiornati sulla promozione del rispetto del diritto internazionale umanitario” nel 2009. Lo scopo e l’obiettivo di questo studio del Network e delle già citate raccomandazioni, è proprio quello di contribuire al miglioramento e all’ulteriore aggiornamento delle Linee guida dell’Ue con particolare attenzione alla condizione dei bambini nei conflitti armati. Alla luce dell’attuale situazione, risulta infatti sempre più opportuno che tale attenzione sia rivolta ai diritti dei bambini e alla loro tutela”.

“Le proposte di aggiornamento avanzate dal Network” – sottolinea Giovanna Gnerre Landini – “hanno anche l’obiettivo di ribadire come l’interesse superiore del minore debba sempre costituire, senza alcuna deroga, un diritto sostanziale e un principio guida fondamentale nell’ordinamento giuridico sia nazionale che internazionale, sia in tempo di pace che in tempo di guerra”.

Con oltre 50 università e istituti di ricerca internazionali, Unetchac prosegue nel suo lavoro condotto sugli asset ricerca, cooperazione e formazione per sensibilizzare le istituzioni, i rappresentanti della società civile ma, soprattutto, i giovani. Tra le imminenti attività di formazione sostenute dal Network, il 16 ottobre sarà inaugurata l’Autumn School 2023 su “protezione dei bambini in situazioni di conflitto e post–conflitto e analisi degli strumenti giuridici e sociali per contrastare la violenza nei loro confronti”; tra i partecipanti al corso non mancheranno esperti e studenti provenienti da warzone.

