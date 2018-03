È morto Fabrizio Frizzi, Rai in lutto

Grave lutto per il mondo dello spettacolo. Fabrizio Frizzi è morto nella notte all’ospedale Sant’Andrea di Roma, in seguito a una emorragia cerebrale. A dare l’annuncio una nota della moglie Carlotta, del fratello Fabio e dei familiari: “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato”.

Anche la Rai ha commentato la notizia: “Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano”. Frizzi ha combattuto fino all’ultimo. Se n’è andato a 60 anni. Li aveva compiuti il 5 febbraio e anche in quell’occasione aveva sottolineato che la lotta contro il male non era finita.

Quel malore che lo aveva colpito a ottobre negli studi del quiz “L’eredità” era suonato come un campanello d’allarme. Poi il ricovero, una serie di esami, le terapie, e il ritorno su Rai1, al timone di nuovo del programma televisivo. “Sto combattendo, non è ancora finita. Ogni tanto, com’è normale, qualche momento di sconforto può esserci”, spiegava “ma l’affetto della famiglia, del pubblico e degli amici è una luce che illumina tutto. La vita è meravigliosa”, aveva dichiarato solo pochi giorni fa.