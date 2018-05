I numeri del diabete in Italia, 4 milioni di malati

Il numero delle persone con diabete in Italia è stimabile in circa 4 milioni di casi noti e almeno 1 milione di casi non ancora diagnosticati. Quasi il 65 per cento delle persone con diabete di tipo 2 ha un’età pari o superiore ai 65 anni e circa il 35 per cento dei soggetti è in età lavorativa (20-64 anni), ovvero 1 milione di soggetti solo in Italia. La prevalenza della malattia fra i 20 e i 49 anni è maggiore nelle femmine mentre fra i 50 e gli 80 anni è superiore nei maschi.

I COSTI DELL’ASSISTENZA PER IL DIABETE - Circa 1 diabetico su 6 viene ricoverato almeno una volta l’anno. Il costo complessivo per il monitoraggio e la cura è più che doppio nelle persone con diabete, rispetto a quanto speso in assenza di diabete (circa 2.900 euro rispetto a circa 1.300 euro). La composizione della spesa per la metà è da riferire ai ricoveri, per il 17% alle visite specialistiche, per il 23 per cento ai farmaci diversi dagli anti-iperglicemici, per il 7% ai farmaci anti-iperglicemici e per il 4% ai dispositivi medici. Il costo attribuibile alle complicanze e alle comorbidità (vere e proprie complicanze della malattia) rappresenta il 90 per cento del costo totale. La spesa per le visite diabetologiche rappresenta invece solo una piccola parte (circa l’1%) della spesa totale.

I TRATTAMENTI - La metformina, da sola o in associazione con altri farmaci, è il farmaco più usato per il trattamento del diabete (oltre l’80% dei soggetti). Il 26% dei pazienti con diabete di tipo 2 assume insulina da sola o in combinazione con altri farmaci anti-iperglicemici. Le sulfoniluree sono usate, da sole o in associazione con altri farmaci nel 28% dei casi e la repaglinide nel 9% dei casi. Tra i farmaci innovativi, gli inibitori DPP-4 sono usati da circa il 12% dei soggetti, gli analoghi GLP-1 da circa il 2,5% e gli inibitori SGLT-2 in circa il 2,5% dei casi.