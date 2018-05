È Oliviero Toscani l’autore della nuova campagna della Fidu. La Federazione italiana diritti umani, a sostegno del prossimo voto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla Risoluzione che punta alla sospensione dell’applicazione della pena capitale ovunque nel mondo, ha chiamato il fotografo di fama internazionale per realizzare il nuovo lancio promozionale denominato: Moratoria Universale della Pena di Morte 2018- Fermiamo le esecuzioni!

Già autore del logo della campagna di iscrizioni della Fidu, che porta lo slogan Stand for Freedom and Democracy Oliviero Toscani commenta così la sua ultima fatica: “Sostengo le battaglie della Fidu per i diritti umani e con particolare forza quella contro la pena di morte, perché è nella conquista di quei diritti che si manifesterà l’evoluzione dell’unica razza che esiste: quella umana”.

A sostegno della moratoria il pubblico verrà coinvolto in diverse iniziative puntando soprattutto su un programma di eventi musicale a partire dai prossimi mesi grazie al coinvolgimento di Dna concerti, partner della campagna. L’obiettivo è quello di informare e sensibilizzare le persone sulla pena di morte e, allo stesso tempo, di riaffermare l’importanza e la necessità di un impegno costante da parte dei Paesi che l’hanno abolita, come appunto l’Italia, per un mondo che dica "no" all’omicidio di Stato.

I contributi ricevuti per la campagna saranno utilizzati per le missioni di advocacy nei Paesi che ancora applicano la pena di morte, affinché votino a favore della Risoluzione: una risorsa fondamentale all’interno della strategia per l’abolizione della pena di morte nel mondo.