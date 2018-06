La “Spoon river” degli errori giudiziari

Una vera e propria “Spoon river” degli orrori giudiziari del Bel paese. Una esclusiva” del sito errorigiudiziari.com e del Partito radicale transnazionale. Il tutto andato in onda nel disinteresse generale gli scorsi sabato e domenica, giorni in cui si celebrava una tristissima ricorrenza: i 35 anni dall’arresto mediatico di Enzo Tortora a Roma. Il primo a venire condotto in manette a suo tempo per una lunga passeggiata tra le telecamere all’uscita dalla caserma di via in Selci. Dieci persone hanno parlato del proprio dramma di incarcerati innocenti. E un’undicesima, Ilaria Capua, ha ricordato il linciaggio mediatico, e la fuga dall’Italia, subito per un’inchiesta finita nel nulla – la indicavano come trafficante di virus – che però ai suoi albori ebbe come sponsor “l’Espresso” che le dedicò "un’indimenticabile” copertina. La Capua ha detto commuovendosi “meno male che mio padre era morto qualche giorno prima” non avendo visto il nome della famiglia finire sui giornali. Né gli insulti che i parlamentari grillini le dedicavano ogni volta che si presentava in aula alla Camera dove era stata eletta nelle liste del Partito Democratico.

Tutto fatto e visto in Italia, patria degli orrori giudiziari, più che errori, visto che su una cosa tutti si sono dichiarati d’accordo: certi fatti quando accadono non sono semplici abbagli. Come non lo fu, racconta ancora oggi Francesca Scopelliti, compagna di Tortora ed ex senatrice di Forza Italia, intestardirsi nel portare a processo Enzo Tortora sulle parole di quei mitomani camorristi senza aver mai fatto lo straccio di un riscontro, compresi quelli bancari.

Oltre al Partito radicale transnazionale e all’opera di Irene Testa, dell’associazione “Il detenuto ignoto” e a Maurizio Turco che hanno fortemente voluto questo convegno, cui hanno partecipato Francesco Petrelli, attuale segretario delle Camere penali italiane, insieme ai legali Giandomenico Caiazza e Giuseppe Rossodivita, molto si deve ai due giornalisti Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi, cioè gli ideatori dell’archivio degli innocenti su errorigiudiziari.com, se per la prima volta si sono visti parlare in pubblico gente come Angelo Massaro, che per una intercettazione mal capita si è fatto da innocente 21 anni di carcere per omicidio prima di ottenere la revisione del processo. O l’industriale del pellame Diego Olivieri, condannato innocente per associazione mafiosa, traffico internazionale di droga e riciclaggio di 600 milioni di euro. A lui pure fecero fare una passeggiata in pieno centro di Roma, già arrestato da giorni, a beneficio delle telecamere. Poi venne assolto anche se l’azienda andò ramengo. E che dire della presunta pedofila Anna Maria Manna, arrestata in provincia di Taranto per un riconoscimento fotografico fatto da una bambino di sei anni su una fototessera di un documento che la ritrae quando aveva diciassette anni? Passerà oltre tre mesi tra carcere e arresti domiciliari. Correndo i rischi che corrono in galera coloro che vengono accusati di reati sessuali. Il 13 luglio 2001 verrà assolta ma nessuno le chiederà scusa.

Impossibile raccontare in pillole cosa si è sentito in questo convegno che avrebbe dovuto essere gremito di giornalisti italiani invece che deserto. Ma non si può non accennare anche alla storia di Stefano Messore che venne scambiato e presentato in tv come uno degli sciacalli del terremoto di Acquasanta il 24 agosto 2016 e che invece era un vero volontario soccorritore. Cinquanta giorni di carcere e l’assoluzione giunta solo il 3 luglio 2017, un anno dopo, quando ormai la sua vita era stata distrutta dal ciclone mediatico-giudiziario. Fu parzialmente compensato dalla partecipazione in tivù al programma di Alberto Matano su Rai 3, “Sono innocente”, che pur essendo stato un “unicum” nella storia del servizio pubblico italiano, al convegno radicale è stato molto criticato per avere subito la scelta dei vertici dell’azienda Rai di mandare in onda i casi giudiziari a patto che non si facessero mai i nomi dei pubblici ministeri che avevano preso la “toppa”. Troppo comodo diventare famosi così, anzi famigerati, senza mai pagare pegno.