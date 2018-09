Livorno: Parrocchia social, confessioni su prenotazione

Venghino, peccatori venghino. La nuova frontiera della confessione è la Rete. La diocesi di Livorno sbarca sui social network con un nuovo strumento che il vescovo, monsignor Simone Giusti, ha voluto mettere a disposizione dei livornesi, creando così una “parrocchia virtuale”, dove sarà possibile anche prenotare online appuntamenti per le confessioni. Ciò non significa che ci si potrà confessare via social, ma che su questa pagina saranno indicati i nomi dei sacerdoti disponibili a prendere un appuntamento per la confessione o anche solo per ascoltare e offrire un sostegno a chi ne ha bisogno. E in un mondo sempre di corsa, dove il “tempo” a disposizione è sempre meno, questo sembra essere un ulteriore mezzo per cercare di avvicinare i fedeli.

La notizia è stata riportata oggi dai quotidiani locali ed era stata anticipata dal giornale on-line della diocesi (“La Settimana Tutti i Giorni”), che da tempo ha anche un suo profilo Facebook. Quello nuovo, voluto dal vescovo Giusti, “Diocesi Livorno”, sarà curato da due giovani seminaristi Gerardo Lavorgna e Vincenzo Cioppa: l’obiettivo principale è avvicinare, attraverso un canale più moderno, le persone che non frequentano abitualmente la Chiesa. Sempre da qui, infatti, si potranno inviare messaggi diretti a monsignor Giusti, ma per avere un appuntamento con lui resta necessario il passaggio diretto alla sua segreteria. Con il nuovo servizio in rete sarà possibile oltre alla prenotazione della confessione, anche seguire in diretta gli incontri del vescovo e alcune celebrazioni. Non più quindi solo la lettura delle omelie domenicali o le lezioni di catechismo. Inoltre, a breve, potrà essere chiesta anche l’assistenza, in caso di necessità, di un sacerdote nelle ore notturne. Il profilo, secondo quanto riferito dai quotidiani, già aperto in rete, in pochi giorni ha avuto moltissimi “like” e sono già centinaia gli amici.