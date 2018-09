Traffico migranti, arresti a confine Italia-Francia

Fino a 500 euro a persona per viaggiare stipati in un furgone come carne da macello. Un’organizzazione ben studiata con reclutatori, cassieri, conduttori di appartamenti e passeur. Anche la “pubblicità” sui social network per i migranti di qualsiasi nazionalità che volessero sfruttare un “passaggio” da Ventimiglia a Mentone o Marsiglia, comunque oltre il confine italo-francese.

È questa l’organizzazione composta da 5 bengalesi, regolarmente residenti in Italia smantellata dalla polizia di Ventimiglia su mandato del gip del tribunale di Imperia che ha firmato cinque ordinanze di custodia cautelate eseguite stamani per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Altri due bengalesi sono stati colpiti dalla misura del divieto di ingresso nelle province di Imperia, Cuneo, Torino e Aosta. Decine gli indagati in stato di libertà. L’indagine è stata condotta dalla polizia di frontiera di Ventimiglia in collaborazione con i francesi e ha preso le mosse circa un anno fa con l’arresto alla barriera autostradale dell’A10 di Ventimiglia, di un passeur con nove migranti nascosti in un’auto.

“Un’operazione alla quale hanno contribuito anche i colleghi francesi - ha detto stamani il dirigente della polizia di frontiera italiana Martino Santacroce - che stronca un’organizzazione con salde radici a Ventimiglia e nel comprensorio e con contatti anche a Torino e Milano”.

Quaranta gli agenti che, all’alba, hanno preso parte al blitz. Nel corso delle indagini è emerso che a ciascun migrante venivano chiesti dai 100 ai 500 euro per oltrepassare la frontiera. Cifra che poteva variare a seconda che lo straniero venisse lasciato sull’autostrada a Mentone oppure portato a Marsiglia. Viaggi organizzati con auto o furgoni che potevano fruttare ciascuno fino a oltre seimila euro e oltre. I migranti contattavano l’organizzazione, che aveva diverse figure d’impiego come autisti, cassieri, reclutatori e affittuari di alloggi, attraverso i social.