Terremoto in Grecia: scossa di 6,8 avvertita nel Sud Italia

La Grecia trema. Una potente scossa di terremoto di magnitudo 6,8 si è avvertita nel mare Jonio. L’epicentro è stata Zante, l’isola greca cantata da Ugo Foscolo nel celebre sonetto. La notizia del sisma è stata resa nota dal servizio geologico degli Stati Uniti. La scossa si avvertita anche nel Sud Italia. Panico in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La scossa si è propagata e ha fatto tremare la terra su gran parte del Mediterraneo centrale. La scossa è stata registrata alle 00.54 ad una profondità di 10 chilometri.

Numerose segnalazioni sono arrivate dalla Campania e dalla Sicilia. In particolare da Napoli e dalla provincia di Ragusa. Numerosi utenti della app Rilevatore Terremoto (Sismoalert) hanno segnalato la scossa a 6 chilometri da Catania. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha avvertito che “è stata diramata un’allerta tsunami per la Grecia. Per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia (Ionio) l’allerta è “arancio”: possibili variazioni del livello del mare inferiori ad un metro. Si consiglia di stare lontani da coste e spiagge”. Dopo la scossa si è diffusa la paura attraverso i social network. Ma l’allerta per un possibile tsunami nel mar Jonio e nel basso Adriatico sembra ormai derubricata.