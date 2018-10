Maltempo, sono undici le vittime in tutto il Paese

Il maltempo che sta colpendo il Paese ha provocato undici vittime. Ieri i morti sono stati sette: due in provincia di Frosinone, uno a Terracina in provincia di Latina, uno a Napoli, uno ad Albisola nel Savonese, uno a Feltre nel Bellunese e uno a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. Oggi i soccorritori hanno recuperato altri quattro corpi. Quello di una donna morta a Dimaro, in Val di Sole. In quella zona è esondato il torrente Meladrio. Un’altra vittime è stata un velista disperso nel mare davanti a Catanzaro e quello di un 63enne di San Giovanni in Marignano, nel Riminese, morto ieri pomeriggio in mare. L’uomo era in mare a Cattolica e a causa delle fortissime raffiche di vento, è stato scagliato sulla scogliera.

L’allerta meteo è ancora alta in diverse regioni del Paese. Si registrano venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno colpendo le coste. In due giorni si contano oltre 7mila gli interventi di soccorso effettuati dai 5.800 vigili del fuoco sul territorio nazionale per allagamenti, smottamenti e rimozione di alberi caduti. Soprattutto in Liguria, Toscana, Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, dove alcuni paesi tra cui Santa Caterina in Valfurva risultano isolati, e Piemonte. Il maltempo ha costretto numerosi sindaci a chiudere le scuole. I forti venti e i nubifragi hanno provocato danni quasi tutte le regioni. È previsto un miglioramento in giornata. Ma mercoledì si attende un’altra perturbazione.

“L’eccezionale ondata di maltempo ci lascia un bilancio drammatico: 9 morti, 4 feriti gravi, 1 disperso. Tra le vittime c’è anche un Vigile del Fuoco volontario, scomparso durante un intervento di soccorso a Bolzano. Un abbraccio alle famiglie che stanno soffrendo e un grazie, per l’ennesima volta, a tutti i soccorritori”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “In un giorno di dolore come questo – ha aggiunto – mentre al Viminale continuiamo a tenere altissima l’attenzione, voglio esprimere particolare riconoscenza ai 5.800 Vigili del Fuoco che in tutta Italia hanno effettuato 7mila interventi, anche a costo, come purtroppo è successo, di perdere la propria vita”.