Stereotipi: peccati di gioventù

I giovani e il sessismo nel terzo millennio. Mettete da parte le femministe anni Settanta, la lotta per la parità salariale e lavorativa. Tutto sforzo inutile perché secondo una ricerca Ipsos promossa dal Dipartimento delle Pari Opportunità di qualche giorno fa, tra gli under 26 sono ancorati i luoghi comuni negativi sulle donne. Chi sperava nelle nuove generazioni, dovrà ricredersi.

Il 62 per cento degli intervistati infatti pensa che le donne possono anche studiare o lavorare, ma è bene pensino soprattutto ai figli. Circa la metà degli intervistati ritiene che le donne con figli piccoli non debbano lavorare (53%) e poco meno della metà (44%) pensano che, anche se lavorano, debbano avere la principale responsabilità della cura della famiglia. Non va meglio per la meritocrazia: sempre più giovani sono convinti che le donne usino l’avvenenza per far carriera. Roba da far impallidire le nostre mamme.

È un’Italia a due velocità quella fotografata dall’Ipsos. Se da una parte il Belpaese va verso un futuro moderno, dall’altra mantiene sempre un piccolo retrogusto maschilista ben ancorato nelle menti dei teenagers. Le adesioni maggiori agli stereotipi sono legate soprattutto alla tipologia di istruzione che uomini e donne dovrebbero scegliere. Secondo i dati analizzati, i maschi dovrebbero scegliere percorsi di studio che garantiscano un lavoro remunerativo mentre le donne dovrebbero privilegiare quelli legati all’insegnamento ed alle attività di cura. Non c’è da stupirsi quindi che il nostro Paese sia agli ultimi posti per presenza femminile in campo tecnico-scientifico: il 31,7 per cento contro il 68,9% di uomini secondo recenti dati Unesco.

Si tratta sicuramente di un problema globale, ma in Italia lo squilibrio è ancor più accentuato e con radici culturali profonde. Benché si siano fatti passi avanti nel migliorare la condizione femminile, la realtà rimane ben diversa e la quotidianità indica che c’è ancora tantissimo lavoro da fare. Purtroppo.