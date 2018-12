Natale: 7 utenti su 10 acquistano regali contraffatti

Sette utenti su dieci acquistano regali di Natale contraffatti, anche se inconsapevolmente. Lo dice una indagine della società MarkMonitor condotta su 2600 consumatori di Usa, Regno Unito, Germania, Francia e Italia. Un consumatore su tre (il 30%) - spiega la ricerca - ha inavvertitamente acquistato un prodotto falso e il 68 per cento di questi prodotti contraffatti sono stati comprati come regali di Natale.

Dall’indagine emerge come è sempre presente la paura delle frodi on-line. Il 45 per cento dei consumatori infatti teme di acquistare prodotti falsi come regalo di Natale, il 46 per cento è preoccupato di utilizzare la propria carta di credito on-line e il 53 per cento non acquista tramite i social media. Infine, i risultati della ricerca mostrano come, nonostante non tutti gli acquisti di Natale vengano fatti on-line, i consumatori spendono la maggior parte del loro denaro sui marketplace (il 37%), cioè spazi on-line dove avvengono scambi commerciali, e sui siti ufficiali dei marchi (il 17%). Mentre il 38 per cento spende la maggior parte del proprio budget dei regali di Natale nei negozi fisici.

“I consumatori stanno diventando più accorti nel loro comportamento d’acquisto on-line ma non è ancora abbastanza. Sono tuttora vittime dei contraffattori, vengono ingannati e indotti a comprare prodotti falsi. È di fondamentale importanza che i marchi facciano tutto il possibile per proteggerli, non solo a Natale ma durante tutto l’anno”, spiega Chrissie Jamieson, vicepresidente Marketing di MarkMonitor.