A Natale, un “caffè sospeso” per la solidarietà

Ecco “Un Caffè Onlus”: una family card che ha la durata di un anno e vale il prezzo di un caffè a settimana. Seguendo la tradizione partenopea del “caffè sospeso”, che invita a lasciare al bar un caffè pagato per chi non se lo può permettere, con un’unica donazione di 52 euro, si potranno finanziare tutti i progetti nell’agenda 2019 di “Un Caffè Onlus”. È questa l’iniziativa promossa dall’organizzazione senza scopo di lucro che supporta progetti di assistenza relativi a situazioni difficili: povertà, emarginazione, razzismo, malattie. Il ricavato sarà destinato alle attività filantropiche della onlus previste per l’intero arco di un anno e a tutti coloro che sceglieranno di contribuire verrà rilasciata una card dedicata, a sigillo di questo rapporto all’insegna dell’altruismo.

La card si inserisce nella più ampia missione di solidarietà che contraddistingue la onlus torinese, vicina alla piccole associazioni no profit operanti nel sociale. Attraverso la piattaforma online www.1caffe.org, la onlus, ogni settimana, presenta il progetto di una diversa realtà benefica che sceglie di sostenere, affiancando le varie azioni di sensibilizzazione e crowfounding.

È possibile seguire il percorso di ogni progetto attraverso la piattaforma. Iscriversi è semplice. Basta collegarsi al sito Internet e compilare il format presente sia nell’homepage che nella sezione “Come donare”. Secondo l’attore Luca Argentero, vicepresidente della onlus, “donare dà energia e aggiunge valore alla nostra giornata. Non importa quanto donare o se donare denaro, tempo o altro: la forza sta nel gesto stesso”.

Secondo Beniamino Savio, presidente di “Un Caffè Onlus”, “si dice che le buone azioni siano contagiose. Ed è quello che ci auguriamo davvero. Perché un gesto, anche piccolo, quanto il prezzo di un caffè, può fare concretamente la differenza per moltissime persone”.