Jobstart: il “career day” organizzato dagli studenti

Il 16 aprile, presso il chiostro di San Pietro in Vincoli nella Facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza Università di Roma, avrà luogo JobStart V, la nuova edizione della fiera del lavoro organizzata dagli studenti per gli studenti. L’obiettivo principale di questa manifestazione è favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

È uno dei più grandi eventi alla Sapienza dedicato esclusivamente alle opportunità di carriera. Da un lato studenti e tutti coloro che sono interessati a nuove opportunità lavorative, potranno entrare in contatto diretto con le migliori aziende Italiane ed Europee, Business Schools e altri Istituti di Istruzione, per conoscere meglio le posizioni aperte, l’ambiente di lavoro, i corsi di formazione e le possibilità di sviluppo professionale. Dall’altro lato le aziende possono incontrare studenti, laureandi e giovani professionisti in una delle migliori Università di Europa, accedere ai loro curriculum vitae e tenere colloqui durante la giornata. Inoltre, le aziende possono organizzare workshop, seminari e case study per testare immediatamente la preparazione dei candidati.

Come per la scorsa edizione, che ha riscosso un gran successo, anche per JobStart V sono attesi più di 600 tra studenti, laureandi e neolaureati, provenienti dalle facoltà scientifiche di tutta Italia. La manifestazione è organizzata dal gruppo locale di Roma di Best (Board of European Students of Technology), un’associazione studentesca no-profit il cui obiettivo principale è stringere il rapporto tra studenti delle più importanti facoltà tecniche d’Europa, Aziende e Università.

Con i suoi servizi, Best aiuta gli studenti a sviluppare un’attitudine al lavoro in ambiente internazionale e ad aprirsi a diverse realtà culturali europee. Best è presente in 97 università di 34 diversi paesi attraverso i local Best groups, creando un’innovativa rete di studenti dinamica, ben organizzata e in crescita.

Per maggiori informazioni visitare il sito dell’evento: www.bestjobstart.com oppure la pagina Facebook.