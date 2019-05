Amalia Voican, per non dimenticare

Ad un anno esatto dalla scomparsa di Amalia Voican, la famiglia, gli amici e l’avvocato Gianluca Fontana, uniti nel dolore hanno organizzato un momento di raccoglimento per commemorare la giovane.

Amalia era una ragazza solare e piena di vita che un periodo di estrema fragilità ha portato a frequentazioni sbagliate e verso il mondo della droga. Il suo corpo, dopo estenuanti ricerche, è stato trovato in uno stabile dismesso, noto “covo” di spaccio di sostanze stupefacenti e delinquenza. La Procura di Roma sta tutt’ora indagando per cercare di fare luce su quei tragici avvenimenti, ma c’è il rischio di un’archiviazione.

Il fine della manifestazione è anche quello di tenere i riflettori puntati sulla vicenda nella speranza di evidenziare elementi utili alla ricostruzione dei fatti, che mostrano non pochi punti in comune con un altro triste fatto di cronaca nera: la morte di Desirée Mariottini.

In attesa che la vicenda riporti a galla la verità e che sia fatta giustizia, giovedì 2 maggio (ore 18,30) in via Atella, nel quartiere romano di San Giovanni, si terrà un evento commemorativo con la partecipazione aperta a tutti.