Una nuova idolatria

Morale, Educazione, Rispetto, Etica, Saggezza… ma di che stiamo parlando? Non si fa altro che usare simili meravigliose parole, come si suole dire, solo per risciacquarsi la bocca; chissà, forse inventare un nuovo dentifricio di marca Meres, potrebbe avere successo.

È inutile che c’illudiamo; l’essere umano si è ormai avviato verso un degrado generale che non lascia spazio a illusioni. Perché accade ciò?

Certamente concorrono più motivi ma, d’acchito, viene in mente una causa e un preciso ambito che l’ha fatta sua per primo. La causa è l’idolatria del “dio denaro” e l’ambito è l’apparato politico istituzionale. Ciò ha dato una sorta di direzione negativa all’intera società. Riferendosi ad altri Paesi, si può anche discutere circa le percentuali di tale “contaminazione” ma, per quanto riguarda l’Italia, esse hanno raggiunto livelli insopportabili. È completamente errato pensare che il popolo italiano sia vittima di una sfrenata estorsione architettata e perpetrata dalla politica istituzionale?

Negli “annunci” elettorali, esiste ancora un’onestà che va oltre le parole? Si può essere certi che leggi, decreti e norme esulino dal venale scopo estorsivo?

Di là del cristianesimo, islamismo, induismo o buddismo che sia, qualora s’istituissero delle chiese ispirate al terribile dio denaro, sarebbero forse le più partecipate. Non sono evidenti la cattiveria, la violenza, la barbarie, la rabbia, l’egoismo, l’insensibilità e l’abbrutimento generale che ci circonda?

Com’è possibile edificare una civiltà che possa definirsi tale, se siamo vittime di una simile disprezzabile cultura? Com’è possibile mirare a una società in qualche modo corretta, se il potere istituzionale fornisce un quotidiano esempio d’ingordigia? Quale futuro ci aspetta?

Possono essere considerati fortunati coloro che sono nati prima del confine che separa le generazioni che potevano sperare, da quelle alle quali si sta portando via ogni speranza.

L’essere umano si ravvedrà?

Sembra che il meraviglioso buon senso non sia più in grado d’insegnare nulla. In ogni modo, non volendo cedere al pessimismo che tutto vada a sbattere contro il muro, si può pensare che il destino ci riservi delle novità oggi inimmaginabili. La scienza va a ristudiare le leggi dell’empirismo e rivisita ogni giorno e spesso supera, ciò che ha fin qui annotato per fissare le comprovate leggi della meccanica, della fisica, della termodinamica, dell’elettricità, del magnetismo… fino alla fisica atomica e quant’altro.

È bello sapere che c’è un orizzonte scientifico nuovo con cui la scienza è fortemente ingaggiata, anche se si tratta di novità quasi incredibili e in grande parte, da specificare. I cosiddetti quanti stanno ridisegnando i confini della materia e rendendo come onnipotente l’energia che svela certi suoi segreti. Mi piace pensare che tutto ciò dimostrerà l’ignoranza di quanti deificano il denaro e l’apparenza. Come fa a sentirsi intelligente colui che vive d’esteriorità e non ha scrupolo a rovinare, perfino per pochi denari, la vita altrui?