L’eredità contesa di Hallyday decisa grazie ad Instagram

Galeotto fu Instagram. La disputa famigliare per l’eredità del cantante francese Johnny Hallyday, morto il 6 dicembre 2017 a 74 anni, sembra finalmente aver trovato un primo epilogo proprio grazie al social network di Mark Zuckerberg.

Il destino dell’enorme eredità del rocker francese è stato oggetto di un lungo contendere tra i figli grandi del cantante, David (avuto con Sylvie Vartan) e Laura Smet (avuta con Nathalie Baye) e Laeticia Boudou, ultima compagna di Johnny, sposata nel 1996 e con la quale ha adottato due bambine vietnamite.

I figli naturali hanno da subito contestato il testamento del padre: Hallyday ha infatti lasciato tutto a Laeticia e alle bambine, e niente a loro. Eppure la legge francese parla chiaro: i figli non possono essere estromessi da una successione famigliare. In questo caso però, le sorti dell’eredità erano stato decise da un tribunale americano proprio perché Johnny Hallyday da anni era residente a Los Angeles e quindi sotto giurisdizione californiana. E a nulla erano valse le proteste di David e Laura Smet che ribadivano l’importanza della nazionalità francese del padre per avere un percentuale degli oltre cento milioni di dollari di eredità.

Questi ultimi non si sono però persi di animo, sostenendo che il padre vivesse più in Francia che in America. Per dimostrarlo, hanno portato davanti al tribunale di Nanterre, in Francia, tutti i post pubblicati dalla coppia Boudou/Hallyday su Instagram negli ultimi 3 anni. Il risultato è stato sorprendente: leggendo tutte le geolocalizzazioni delle foto postate, Johnny e la sua famiglia avrebbero passato 151 giorni in Francia nel 2015, 168 giorni nel 2016 e oltre 8 mesi nel 2017. Abbastanza tempo per dichiarare che la legge patrimoniale da seguire era quella francese e non quella americana, come sostenuto dalla Boudou. E il 29 maggio scorso, il tribunale francese ha dato ragione ai figli maggiori, riaprendo la querelle giudiziaria che sembrava ormai conclusa.

Dopo questa prima sconfitta, Laeticia Boudou ha fatto sapere che ha avviato la procedura per ottenere la cittadinanza americana. Questo per dimostrare che effettivamente la coppia ha soggiornato abbastanza tempo in America per ottenere i documenti di identità americani. La vedova ha tenuto a precisare però che questa sua decisione è stata presa unicamente per seguire le ultime volontà del marito, e non per ostacolare nuovamente le mosse di David e Laura Hallyday per il riconoscimento dei loro diritti. Si tratta di una mossa nostalgica o puramente strategica?