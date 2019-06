Fermato Platini: Corruzione per i Mondiali in Qatar

Michel Platini è in stato di fermo presso la caserma della polizia giudiziaria di Nanterre. L’ex presidente dell’Uefa è accusato di corruzione, in relazione alla scelta dei prossimi Mondiali di calcio in Qatar nel 2022.

La posizione dell’ex campione viene pronunciata dal suo legale, attraverso una nota: Platini “non ha assolutamente niente da rimproverarsi e afferma di essere totalmente estraneo ai fatti”. In ogni caso, “non si tratta in alcun modo di un arresto ma viene ascoltato come testimone, in una condizione voluta dagli inquirenti che permette di evitare che le persone ascoltate possano accordarsi fuori dalla procedura”.

Nel testo dei legali dell’ex numero dieci juventino e capitano della Nazionale francese si legge che “Platini si esprime serenamente e in modo preciso, risponde a tutte le domande, comprese quelle sulle condizioni di assegnazione di Euro 2016, e ha fornito spiegazioni utili”. L’ex presidente dell’Uefa “è assolutamente fiducioso” sul seguito della vicenda.

Intanto, il sito francese Mediapart riferisce che stamattina è stato interrogato, a piede libero, anche l’ex segretario generale dell’Eliseo sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy.

L’inchiesta in questione è stata aperta nel 2016 dalla Procura francese. Nel 2017 Platini era stato ascoltato dalla magistratura nel ruolo di testimone della vicenda. In quell’occasione aveva dichiarato che nel 2010 aveva espresso la propria preferenza per il Qatar al momento della votazione per il Mondiale 2022.

Nell’ottobre 2015 Platini era già stato accusato di aver percepito illecitamente una somma pari a due milioni di franchi svizzeri da Sepp Blatter, l’allora presidente della Fifa, per una serie di consulenze svolte tra il 1999 e il 2002.

Accusa che lo costrinse a rinunciare all’incarico di presidente della Uefa, che ricopriva dal 2007, subito sostituito da Aleksander Čeferin. Platini viene squalificato per otto anni da tutte le attività legate al calcio. Nel 2018 la magistratura, dopo aver riesaminato il caso senza riscontrare irregolarità, lo ha scagionato.