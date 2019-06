Da lunedì prossimo e per tutta la prima settimana di luglio il nostro direttore, Arturo Diaconale, condurrà la storica trasmissione “Stampa e Regime”, consueta rassegna stampa mattutina in onda sulle frequenze di Radio Radicale e condotta per anni dalla indimenticabile “voce” del giornalista Massimo Bordin recentemente scomparso.

Le notizie più importanti del giorno e della settimana verranno così lette e commentate dal direttore de “L’Opinione delle Libertà”, testata da sempre vicina alle tematiche e battaglie portate avanti da Radio Radicale.