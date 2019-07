Pubblichiamo l’intervento dell’avvocato penalista Massimiliano Annetta, intervistato all’interno del contenitore “Giustizia Caffè, il gusto del diritto” da Massimiliano Mantiloni.

Tema della videointervista è la “Malagiustizia” (in ambito penale, civile amministrativo e tributario), termine attraverso il quale si intendono tutti quegli errori causati, in buona e mala fede, dagli amministratori di giustizia (avvocati, magistrati, consulenti, etc.) dovuti ad un uso arrogante del potere di giudicare o inquisire, viziato, a volte da pregiudizi culturali, politici o psicologici. Massimiliano Annetta spiega le possibili cause del fenomeno e le eventuali soluzioni.