Roma, Carabiniere ucciso a coltellate da uno straniero

Stanotte nel centro di Roma è stato ucciso a coltellate un carabiniere. È accaduto dopo le tre del mattino, in via Pietro Cossa, quartiere Prati. Mario Cerciello Rega, vicebrigadiere 35enne, nato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, sposato da un mese, durante il servizio in borghese stava facendo un controllo su due persone che trasportavano una borsa sospetta, si presume fosse stata rubata poco prima a una donna.

Secondo una prima ricostruzione la donna avrebbe chiamato il suo cellulare e preso accordi con i ladri per riavere la borsa, ma all’incontro si sarebbero invece presentati due militari, Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale, avvisati dalla vittima. Il vicebrigadiere sarebbe stato ucciso per cento euro, quelli chiesti dai due per restituire la borsa. In tarda mattinata i militari hanno fermato due persone in un parcheggio che sono state accompagnate in caserma. I due, che saranno ascoltati dai militari, non sono al momento in stato di fermo. Ma sarebbero quattro gli uomini ascoltati nella caserma dei carabinieri di via in Selci.

Quando i militari li hanno bloccati, uno dei due ha estratto un coltello e ha pugnalato il vicebrigadiere con otto coltellate, una delle quali sferrata all’altezza del cuore, un’altra alla schiena. L’uomo, trasportato d’urgenza all’ospedale Santo Spirito, è morto, dopo un un tentativo di rianimazione. L’altro carabiniere, Andrea Varriale, è rimasto lievemente ferito nella colluttazione. Ora è caccia aperta ai due sospettati. Probabilmente nordafricani. Si tratterebbe di due uomini sul metro e ottanta d’altezza. Uno dei due sarebbe biondo, con le meches, indosserebbe un paio di jeans e una camicia a scacchi; l’altro avrebbe un enorme tatuaggio sul braccio destro. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio.

Sull’account ufficiale dell’Arma su Facebook si legge un post che ricorda il carabiniere. “Nella sua nuda essenza anche la tragedia più grande è fatta di numeri: il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno. È morto stanotte a Roma per 8 coltellate, inferte per i 100 euro che i due autori di un furto pretendevano in cambio della restituzione di un borsello rubato. In gergo si chiama ‘cavallo di ritorno’. Ma quei numeri non sono freddi: sono il conto di un’esistenza consacrata agli altri e al dovere, di una dedizione incondizionata e coraggiosa, di un amore pieno di speranze e di promesse. E la tragedia reca la cifra più alta: l’infinito. Il più vivo dolore per una mancanza che affligge 110mila Carabinieri. Il più vivo cordoglio ai Suoi cari, che stringiamo in un immenso, unico abbraccio”.