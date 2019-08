Il contrammiraglio Diego Abbo, che realizzò la perizia blastica sulle armi dei marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, parla delle acque internazionali e delle regole per il soccorso in mare. Si entra così nel merito dei compiti delle navi militari e di come Marina e Guardia costiera (ma anche Guardia di finanza e carabinieri) si attengano a normative internazionali spesso fraintese da chi fa informazione.